تحرير أكثر من 65 رهينة من قبضة عصابات تهريب البشر بكسلا

نجحت القوة المشتركة بولاية كسلا، ضمن حملاتها الأمنية المعلنة ضد العصابات الإجرامية والمتفلتين، في تحرير أكثر من 65 رهينة من قبضة عصابات تهريب البشر من جنسيات مختلفة من دول الجوار، مقيدين بسلاسل من حديد، والبعض منهم في ظروف صحية حرجة.

وفي هذا الإطار، وقف والي كسلا المكلف، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، برفقة لجنة أمن الولاية بقيادة اللواء 41 مشاة، على حجم الضبطية المنفذة، والتي شملت عدد 10 عربات مسروقة وخمور أجنبية ومواتر.

وجدد الوالي عدم تهاون اللجنة الأمنية في مسألة الأمن باعتباره خطأ أحمر. وقال إننا ألزمنا أنفسنا منذ إعلان الحرب على الجريمة والمجرمين بأن نضرب بيد من حديد دون هوادة.

وقال إن الحملات الأمنية ستظل مستمرة حتى يتم تجفيف الولاية من منابع الجريمة والمجرمين، مؤكدًا في ذات الوقت على أهمية ودور المواطن في التعاون مع السلطات في توفير المعلومة والتبليغ عن أي ظواهر سالبة.

ونوه الوالي إلى أنه سيتم تخصيص أرقام محددة لتلقي البلاغات. وأضاف أن الولاية عبر أجهزتها الأمنية لديها من المعلومات المؤكدة عن الأنشطة الإجرامية ومواقع الجريمة، وسيتم التعامل معها وفق التقديرات الأمنية. وأكد الوالي ثقته الكبيرة في القوة الأمنية وإداراتها وحرصها الشديد على تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.

من جانبه، أوضح العميد ركن أحمد داؤود، قائد اللواء 41 مشاة، أن الضبطية تأتي ضمن الخطط الأمنية المعلنة والحرب على الجريمة والمهددات الأمنية والممارسات السالبة، خاصة المخدرات. وقال إن الأجهزة الأمنية التزمت على نفسها بأن تعمل على تجفيف منابع الجريمة بكافة أشكالها.

وانتقد داؤود الأصوات الإعلامية وكافة المواقع التي تقلل من جهود القوة المشتركة، رغم النتائج المحققة والإنجازات الكبيرة التي تمت منذ إعلان الحرب على الجريمة مقابل تهويل بعض المواقف الصغيرة بغرض الإثارة. وأشاد بجهود القوة ودعم والي الولاية لها وتوفير كافة المعينات التي تمكنها من تنفيذ مهامها .

سونا