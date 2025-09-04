القيادة السعودية تعزِّي «البرهان» في ضحايا الانزلاق الأرضي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهوريَّة السودان، في ضحايا الانزلاق الأرضيِّ الذي وقع في جبل مرة غرب بلاده.

كما بعث خادم الحرمين، برقيتي تهنئة، إلى «دينيس برونزيتي»، و»إيتالو ريغي»، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطِّراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهوريَّة السودان في ضحايا الانزلاق الأرضيِّ.. وبعث سموه برقيتي تهنئة للحاكمَين العامَّين لجمهوريَّة سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

