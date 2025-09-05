وزير الداخلية يلتقى سفير المملكة العربية السعودية بالسودان وسيادته يشيد بمواقف المملكة الداعمه للسودان

أكد الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الجهود الكبيرة والمواقف الداعمة للمملكة العربية السعودية للشعب السودانى ، مشيرا الى أن المملكة ظلت داعمة ومساندة لعودة الإستقرار للبلاد عقب حرب المليشيا المتمردة التى إستهدفت الشعب السودانى ، جاء ذلك لدى لقائه الخميس سعادة على بن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالسودان بحضور السفير بلال قسم الله مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية واللواء شرطة حقوقى/محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذى للوزارة.

مشيرا الى أن المملكة وعبر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية قدم الدعم اللازم للشعب السودانى فضلا عن الجهود الدبلوماسية المتميزة التى لعبها السفير بن جعفر فى تمتين العلاقات الدبلوماسية بين الشعبين الشقيقين ، مجددا القول بان وزارة الداخلية تعمل فى إنفاذ الخطط الخاصة بالتأمين ونشر الخدمات الضرورية للمواطنين بولاية الخرطوم والولايات الأخرى من خلال أقسام الشرطة الجنائية والمراكز الخدمية المنتشرة فى المحليات بعد إعادة تأهيلها ، مضيفا أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية فى مجالات التدريب المختلفة ترقية وتطويرا للأداء الشرطى