سياسية
وزير الداخلية يلتقى سفير دولة الكويت وسيادته يشيد بالعلاقات الازلية والاخوية بين البلدين الشقيقين
التقى الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الخميس الدكتور فهد مشارى الظهيرى سفير دولة الكويت بالسودان بحضور اللواء شرطة حقوقى/ محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذى للوزارة
وزير الداخلية أشاد خلال اللقاء بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا الداعمة والمساندة للشعب السودانى ، مبينا أن تلك المواقف الأزلية والاخوية ظلت مشهودة عبر التاريخ وبعد الحرب ، مبينا أن وزارة الداخلية تعمل وفق خطط وبرامج لنشر الأمن والطمأنينة للمواطنين من توفير الخدمات الأمنية والخدمية بعد الدمار الذى أحدثته المليشيا المتمردة للمقار الشرطية خاصة مركز التدريب الخاصة بالأدلة الجنائية والذى يعد من أكبر المراكز التدريبية فى أفريقيا وهو مركز إقليمى للإنتربول، مشيرا الى تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين فى مجالات التدريب ورفع القدرات وفى أعمال الدفاع المدنى والأدلة الجنائية
سفير دولة الكويت أشار للأدوار المتعاظمة التى ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية فى بسط الأمن والإستقرار بالبلاد ، مشيرا الى أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لتوفير الدعم اللازم للاشقاء فى السودان فى مجال أعمال الدفاع المدنى والأدلة الجنائية بجانب إستمرار دعم الكويت لأشقائه فى السودان
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن وزير الداخلية تلقي خلال اللقاء دعوة رسمية من نظيره الكويتى لزيارة دولة الكويت لتفعيل العمل الشرطى بين الجانبين.
المكتب الصحفي للشرطة