وزير الداخلية يلتقى سفير دولة الكويت وسيادته يشيد بالعلاقات الازلية والاخوية بين البلدين الشقيقين

وزير الداخلية أشاد خلال اللقاء بمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا الداعمة والمساندة للشعب السودانى ، مبينا أن تلك المواقف الأزلية والاخوية ظلت مشهودة عبر التاريخ وبعد الحرب ، مبينا أن وزارة الداخلية تعمل وفق خطط وبرامج لنشر الأمن والطمأنينة للمواطنين من توفير الخدمات الأمنية والخدمية بعد الدمار الذى أحدثته المليشيا المتمردة للمقار الشرطية خاصة مركز التدريب الخاصة بالأدلة الجنائية والذى يعد من أكبر المراكز التدريبية فى أفريقيا وهو مركز إقليمى للإنتربول، مشيرا الى تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين فى مجالات التدريب ورفع القدرات وفى أعمال الدفاع المدنى والأدلة الجنائية