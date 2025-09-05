ولاية شمال دارفور تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

تتقدم حكومة ولاية شمال دارفور بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية قاطبة، وللمسلمين في كل السودان بصفة عامة، وشمال دارفور بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد والي ولاية شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي هذا العام وما زالت بلادنا تعاني من ويلات الحرب المفروضة عليها، مما يستدعي أن يكون موقفًا لمراجعة النفس للقيم الإسلامية والإنسانية التي بعث من أجلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي في مقدمتها حرمة قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق والقتال في سبيل الله والدين والأرض والعرض.

وقال إن التمسك بهذه القيم والمبادئ السامية هي التي تحفزنا اليوم لمقاومة قوى الظلم والعدوان، وتجعلنا ندافع عن ديننا وأرضنا وعرضنا، وتدفعنا إلى تحقيق النصر في حرب الكرامة.

وجدد الوالي العزم على محاربة قوى البغي والعدوان من مليشيا الدعم السريع الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا، تقتيلًا وتهجيرًا وتجويعًا واغتصابًا وإرهابًا.

ودعا كل مكونات مجتمعاتنا المحلية إلى التماسك والصبر على المكاره، تأسيًا بالحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن ساعة النصر باتت قريبة بإذن الله.