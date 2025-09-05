والي الجزيرة يشيد بمنهج الوسطية للطرق الصوفية

وأكد لدى زيارته صباح الخميس لعدد من زوايا الطرق الصوفية بمدينة مدني، أن الطرق الصوفية عصمت الشباب من الغلو والتطرف وإنحازت للحق بمساندة القوات المسلحة، مشيراً لإستهداف مليشيا أسرة دقلو المتمردة للمنارات العلمية والعلماء ورجالات الدين وحرمتهم من ممارسة شعائرهم، داعياً مشايخ الطرق الصوفية لمضاعفة الجهود في نشر الدعوة والسيرة النبوية .