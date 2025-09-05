سياسية
والي الجزيرة يشيد بمنهج الوسطية للطرق الصوفية
أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، بمنهج الوسطية للطرق الصوفية ونبذ خطاب الكراهية والجهوية .
وأكد لدى زيارته صباح الخميس لعدد من زوايا الطرق الصوفية بمدينة مدني، أن الطرق الصوفية عصمت الشباب من الغلو والتطرف وإنحازت للحق بمساندة القوات المسلحة، مشيراً لإستهداف مليشيا أسرة دقلو المتمردة للمنارات العلمية والعلماء ورجالات الدين وحرمتهم من ممارسة شعائرهم، داعياً مشايخ الطرق الصوفية لمضاعفة الجهود في نشر الدعوة والسيرة النبوية .
من جانبه عبر الشيخ مدثر عبد الرحيم إنابة عن أهل الطريقة البرهانية الدسوقية وجميع زوايا الطرق الصوفية بمدني، عن شكرهم للسيد والي الولاية وأعضاء حكومته ولجنة الأمن لما قدموه من أمن وخدمات لإنسان الولاية .
فيما أكد الخليقة أبو القاسم النقيب وقوف وإنحياز الطرق الصوفية للحق ووقوفهم ودعمهم لكل برامج حكومة الولاية .
سونا