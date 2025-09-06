اقتصاد وأعمال

شعبة مصدري الذهب في السودان تتهم شركات حديثة التكوين بالتسبب في تدهور الاقتصاد

2025/09/06
ذهب
ذهب
اتهمت شعبة مصدري الذهب في السودان شركات حديثة التكوين بالتسبب في تدهور الاقتصاد الوطني وارتفاع غير مسبوق في سعر الصرف.
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/06