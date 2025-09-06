جانا عمرو دياب وشقيقتها كنزي تتصدران الترند بعد جلسة تصوير لمجلة Elle – صور

تصدرت ابنتا عمرو دياب، جانا وكنزي، غلاف العدد الجديد للمجلة الفرنسية الشهيرة Elle، والتي قالت عنهما في عددها الصادر 1 سبتمبر الجاري، إنهما فتاتان تجسدان موجة جديدة من الإبداع النسائي العربي، حيث أنهن واثقات، مرتبطات بالعالم، وأصيلات بلا اعتذار، بجذور تمتد بين القاهرة والسعودية ولبنان.

وخضعت ابنتا عمرو دياب، لجلسة تصوير استثنائية مع مجلة Elle، برزت خلالها الأزياء الشبابية التي جمعت بين التنوع والأناقة، ما عكس ذوق دار Louis Vuitton الرفيع في التصميم، مستخدمين ألوان جريئة وتنسيقات مميزة تناسب روح الشباب وتعكس مكانة الفتيات كرموز للأناقة العصرية، هذه الجلسة التصويرية عززت حضور جانا وكنزي الإعلامي، ولفتت الأنظار إلى حضور عائلة عمرو دياب في عالم الفن والموضة.

وأضاف المقال المكتوب عنهما أن ابنتي النجم الأسطوري عمرو دياب يسلكان طريقهما الخاص، مستخدمتين الموسيقى والسينما والجمال لصناعة منصّة عالمية للمواهب وفق شروطهما.

وفي هذا الشهر، تكشف جانا عن أغنيتها المنتظرة Cipriani، التي تعبر عن تجربة الشابة العربية اليوم وتفتتح فصلًا جديدًا ومثيرًا في مسيرتها الموسيقية.

