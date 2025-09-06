سياسية
نوارة أبو محمد تتفقد منطقة طوكر وتتعهد بتذليل العقبات التي تواجه مواطني المنطقة
تعهدت عضو مجلس السيادة الانتقالى د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين بمنطقة طوكر بولاية البحر الأحمر.
وتفقدت يوم الخميس خلال زيارتها الميدانية للمنطقة الجسور الترابية لحماية مدينة طوكر من السيول والفيضانات وترويض مياه خور بركة .
كما وقفت سيادتها على الوضع الصحي بالمنطقة، حيث تفقدت مستشفى طوكر وتبرعت بسيارة إسعاف ودعم مالي للمستشفى، والذي ظل يقدم خدماته العلاجية والصحية لمواطني منطقة طوكر والقرى والأرياف المحيطة بها.
إلى ذلك، عقدت د.نوارة اجتماعات مع اللجنة الأمنية والإدارة الأهلية ومواطني المنطقة، وذلك بهدف الإطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجه مواطني طوكر وإيجاد الحلول والمعالجات لها.
سونا