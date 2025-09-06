لجنة أمن محلية الخرطوم تعتمد استخراج بطاقات للعاملين بالسوق المركزي وتقرر إغلاق السوق المحلي

اعتمدت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال اجتماعها الخميس استخراج بطاقات عمل لجميع العامين بالسوق المركزي والمحلي في إطار الضبط الأمني والجنائي والتنظيمي للعمل ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في محاور السوق، كما اعتمدت اللجنة إغلاق السوق المحلي القطاع الغربي من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا ضمن خطة تأمين السوق على أن يزاول التجار العمل من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء، إلى ذلك قررت اللجنة قيام حملات للتنظيم وإزالة المخالفات بنفق السوق المركزي الخرطوم وحول المدينة الرياضية بهدف ازالة كافة المظاهر السالبة والتعديات والعشوائيات بالموقع بمشاركة تشكيلات من القوات النظامية المختلفة وإدارة المخالفات والتنظيم بالمحلية، كما تقرر وضع ارتكازات ثابته منعا لتجدد المخالفات ولمزيدا من التأمين، كما تقرر أيضا قيام حملة نوعية لإزالة المخالفات والتعديات التي طالت سوق الأسماك جنوب المحلية بالتنسيق مع محلية جبل أولياء تهدف لإعادة تنظيم السوق واصحاح البيئة بالموقع والذي يعتبر السوق الرئيسي لتوريد للأسماك بالمحلية، إلى ذلك شددت اللجنة على تنفيذ قرار وزارة الزراعة بالولاية والخاص بحظر الاحتطاب وقطع الأشجار في الحدود الجغرافية للمحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا لقانون الهيئة القومية للغابات مع أحكام آليات تنفيذ القرار بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، كما شددت اللجنة على إنفاذ ضوابط نقل وترحيل الاثاثات والمنقولات الأخرى والسيارات وفقا للتوجيهات والضوابط التي أقرتها الولاية بعد أخذ الاذونات اللازمة من النيابة العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة.

