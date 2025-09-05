كباشي يتفقد القوات المشتركة في الخطوط الأمامية

في إطار جولته بكردفان، تفقد اليوم السيد عضو مجلس السيادة -نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم ، مجموعات القوات المشتركة بالخطوط الأمامية، ونقل سيادته تحيات السيد الرئيس – القائد العام للقوات المسلحة *الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان* لقادة وأفراد المشتركة وشكره وتقديره لأداءها المتميز ومجهودها البارز خلال هذه الحرب، وأشاد نائب القائد العام بالروح المعنوية العالية لهذه القوات منوهاً إلى أنها ظلت تعمل في كل محاور القتال وبكل شبر من السودان وتضطلع بواجبها الوطني على أكمل وجه وبالزيادة، وعبر سيادته عن تأكد وإطمئنان القيادة العليا للبلاد وقواتها المسلحة إلى أن القوة المشتركة وبما تتمتع به من عزيمة ومعنويات كفيلة بأنها ستحقق المزيد من الانتصارات وستصل حتماً إلى الفاشر بجانب إخوانهم في القوات المسلحة وكل مكونات حرب الكرامة الوطنية.