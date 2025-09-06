سياسية

سد النهضة .. العاصمة المصرية القاهرة تحتضن اجتماعات 2+2

2025/09/06
العاصمة المصرية القاهرة تحتضن اجتماعات 2+2 بين وزارتي الخارجية والري السودانية والمصرية لمناقشة ملفات نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي.
الجزيرة – السودان

