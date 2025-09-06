سد النهضة .. العاصمة المصرية القاهرة تحتضن اجتماعات 2+2

\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0647\u0631\u0629 \u062a\u062d\u062a\u0636\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a 2+2 \u0628\u064a\u0646 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a\u064a \u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0631\u064a \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0642\u0634\u0629 \u0645\u0644\u0641\u0627\u062a \u0646\u0647\u0631 \u0627\u0644\u0646\u064a\u0644 \u0648\u0633\u062f \u0627\u0644\u0646\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062b\u064a\u0648\u0628\u064a.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646