سياسية

مناوي: لم نيأس في الطريق إلى الفاشر

2025/09/07
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي: لم نيأس في الطريق إلى الفاشر، رغم الأشواك الكثيرة، لكننا مستمرون في السير لفك حصار المدينة.
الجزيرة – السودان

