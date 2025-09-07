مناوي: لم نيأس في الطريق إلى الفاشر

\u0642\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0643\u0645 \u0625\u0642\u0644\u064a\u0645 \u062f\u0627\u0631\u0641\u0648\u0631\u060c \u0645\u0646\u064a \u0623\u0631\u0643\u0648 \u0645\u0646\u0627\u0648\u064a: \u0644\u0645 \u0646\u064a\u0623\u0633 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0625\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0641\u0627\u0634\u0631\u060c \u0631\u063a\u0645 \u0627\u0644\u0623\u0634\u0648\u0627\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631\u0629\u060c \u0644\u0643\u0646\u0646\u0627 \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631\u0648\u0646 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0633\u064a\u0631 \u0644\u0641\u0643 \u062d\u0635\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646