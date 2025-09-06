مناوي: الواجب الوطني يفرض على الجميع التحرك العاجل لإنقاذ أهلنا في مدينة الفاشر

خلال اللقاء التنويري مع القيادات العسكرية واللجنة العليا لفك حصار الفاشر، قال حاكم إقليم دارفور والمشرف العام للقوة المشتركة، القائد مني أركو مناوي، إن الواجب الوطني يفرض على الجميع التحرك العاجل لإنقاذ أهل مدينة الفاشر الصامدين تحت الحصار. مؤكداً أن المسؤوليات الكبرى لا تسمح بالهروب أو التخلي عنها، كما تروج بعض الشائعات.

جاء ذلك لدى مخاطبته اللجنة العليا لفك حصار الفاشر، حيث أوضح أن المدينة تضم أكثر من (900) ألف مواطن، يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة منذ عامين دون دعم مالي أو غذائي. مشيداً بصمود المواطنين والأطباء الذين يجرون العمليات داخل الخنادق، كما حيّا والي شمال دارفور والقوات المرابطة هناك.

وأكد سيادته أن المعارك التي دارت في المالحة والخوي والزرق وأم صميمة مهدت الطريق إلى الفاشر وألحقت خسائر جسيمة بمليشيا الدعم السريع، الأمر الذي حال دون انهيار السودان.

كما انتقد سيادته الموقف الدولي تجاه الأزمة، مشدداً على أن المجتمع الدولي لن يقدم حلولاً حقيقية، وأن احترام العالم للسودان سيتحقق بإرادة أبنائه وصمودهم.

واختتم بالقول إن وجود لجنة قومية لفك حصار الفاشر يمثل السودان كله ويجسد وحدة الصف الوطني.

