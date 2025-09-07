التعليم العالي: نجاح التقديم والقبول الإلكتروني للجامعات هو ثمرة شراكة وطنية

أكد د. بابكر حسين، مدير الإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي لطلاب الدفعة المؤجلة للعام 2023م تمت بسلاسة تامة، مشيراً إلى تمكن الوزارة من إعادة تشغيل النظام الإلكتروني للجامعات واستعادة البرمجيات، وإدخال المنظومة الرقمية وانطلاق التقديم الإلكتروني.

مبيناً أن عدد المتقدمين للقبول بمؤسسات التعليم العالي بلغ 88,014 طالباً وطالبة بنسبة 59.6% من أعداد الناجحين، فيما بلغ عدد المتقدمين للشهادة العربية والشهادات الأجنبية 1,752 طالباً وطالبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء السبت بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان لإعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي للدفعة المؤجلة 2023.

وأوضح د. بابكر أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها، تمكنت من استعادة النظام الرقمي بالكامل، وربطه بالنظام المالي بوزارة المالية، مما مكّن من استئناف عمليات القبول والدفع الإلكتروني بنجاح.

وأكد أن تجربة إعادة التشغيل تؤسس لنموذج يُحتذى به في إعادة الإعمار، لا يقتصر على المباني بل يشمل الأنظمة والخدمات الحيوية.

وقال د. بابكر إن نجاح التقديم والقبول الإلكتروني للجامعات هو ثمرة شراكة وطنية حقيقية ونظام متكامل عملت فيه أيادي كثيرة ومتكاتفة من أجل مصلحة الوطن.

وأكد أن إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي هو تجسيد لانتصارات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والشرطة والقوات المساندة في معركة الكرامة.

وتقدم بالتهنئة للطلاب لصبرهم وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.