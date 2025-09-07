تدشين حملة إصحاح البيئة لسوق كادقلي

نظمت اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية جنوب كردفان السبت حملة إصحاح بيئة كبري لسوق كادقلي، بمشاركة واسعة من القطاعات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى بعثة اليونسفا لمراقبة الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان بكادقلي، والتي تستمر لفترة طويلة تحقيقاً لهدف السوق خالياً من الأوساخ والتلوث.

ووجه الوالي محمد إبراهيم عبدالكريم جميع المؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية والإدارات الأهلية بالاهتمام بنظافة البيئة للحد من انتشار الأمراض الوبائية ومكافحة الناقل.

وأشاد بمبادرة المقاومة الشعبية التي تحارب أخطر عدو متمرد خفي على الإنسان، مشدداً على إصدار قرارات طوارئ لمحاكمة غير الملتزمين بالإجراءات والضوابط الخاصة بمنع رمي الأوساخ إلا في الأماكن المخصصة عبر المحافظة.

ووجه المدراء التنفيذيين بالمحافظات بالاهتمام بنظافة إصحاح البيئة بالأحياء السكنية والمتابعة بالتقارير الشهرية.