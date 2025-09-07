مبادرات إنسانية تساند متضرري الفاشر

تواصلت الجهود الشعبية والرسمية لإغاثة المتضررين بمدينة الفاشر المحاصرة، حيث بادرت مجموعة من أبناء السودان بالداخل والخارج بتقديم دعم إنساني مقدر عبر تكية الفاشر.

وشملت المبادرات الإنسانية موظفي شركة بشائر للبترول بالجيلي، مبادرة كنداكات إيرلندا، مبادرة كلنا الفاشر، مبادرة اللجنة العليا للإغاثة، مبادرة كوبرا تني بدول المهجر، مبادرة أطفال السودانيين بالنرويج، مبادرة مونيلية بفرنسا، مبادرة أبناء الفاشر بالسعودية 11، مبادرة “كن ذا أثر”، ومجموعة فنجان قهوة ببريطانيا.

وقد أسهم هذا الدعم في تمكين تكية الفاشر اليوم “السبت” من تصنيع وجبة غذائية وتوزيعها للأسر بمراكز الإيواء وتجمعات النازحين والأحياء السكنية المجاورة بالمدينة.

وقال مشرف تكية الفاشر، محيي الدين شوقار، إن هذا العطاء الإنساني يمثل دعماً حقيقياً للجوعى والضعفاء والمتضررين، مثمناً وقفة أبناء وبنات السودان داخل وخارج الوطن، وأصحاب المبادرات الخيرية التي جسدت أروع صور التكافل. وناشد شوقار الجميع بضرورة مواصلة الدعم والإسناد لمدينة الفاشر خاصة في ظل انعدام الغذاء والخدمات الضرورية.