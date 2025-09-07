والي الجزيرة يدعو المحليات لإنفاذ حملات للقضاء على نواقل الأمراض

دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، لدى تدشين الحملة الكبرى لإزالة النفايات والأنقاض وإصحاح البيئة صباح السبت بمحلية مدني الكبرى، بمشاركة القوات النظامية والقوات المساندة والمستنفرين والمقاومة الشعبية والخيرين من أبناء المحلية تحت شعار: (مدني خالية من النفايات والأنقاض والأمراض)، دعا كل المحليات لإنفاذ حملات للقضاء على نواقل الأمراض وإصحاح البيئة.

وأعلن التعاقد لشراء 10 عربات نفايات ضاغطة والاتفاق مع شركة جياد لتوفير التراكترات لإنشاء هيئة أو شركة للنظافة بالولاية. مناشداً جميع المواطنين للإسهام في إنجاح الحملة وتعزيز السلوك السليم للتخلص من الأوساخ والنفايات السائلة والصلبة ووضعها في المكان المناسب.

من جانبه، كشف الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب، المدير التنفيذي لمحلية مدني، عن مشاركة أربعة عربات ضاغطة وقلاب وباك لودر لنظافة المحلية. مناشداً المواطنين بوضع النفايات والأنقاض والأوساخ أمام المنازل وعدم رميها على قارعة الطريق.

فيما أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض، على أهمية استمرار الحملة للإسهام في تقليل الإصابة بالأمراض. مؤكداً أن النفايات والأوساخ هي السبب الأساسي في انتشار الأمراض في ظل نقص الكوادر والآليات. معلناً تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للنظافة.