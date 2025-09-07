الموارد المعدنية بالشمالية تنفذ حملة لإزالة المخالفات في قطاع التعدين

نفذت إدارة البيئة والسلامة بمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية، بالشراكة مع أمن اقتصادات المعادن وشرطة تأمين التعدين، حملة واسعة لإزالة المخالفات في قطاع التعدين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 150 خلاط ثيوريا وعدد من جوالات الثيوريا والسيانيد والكربون النشط، كان يستخدم لإنتاج خامات الذهب بطريقة غير سليمة، مما يسبب أضراراً كبيرة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان والاقتصاد القومي، بخروج منتج الذهب عن الرقابة، وذلك بسوق الخناق بوحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا.

وأكد مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية، الأستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف، في تصريح لـ(سونا)، أنه تم إزالة جميع المخالفات وفتح بلاغات بقسم شرطة دنقلا وإحالة المضبوطات للنيابة.