المدير التنفيذي يشرق النيل يبحث مع مواطني حي البركة إشكالات الخدمات

التقى الاستاذ مرتضى يعقوب بانقا المدير التنفيذي لمحلية صباح السبت بحي البركة بحضور الأستاذ نجوم جرس مدير آلية مشروع النظافة والمهندس ابو بكر الشوون الهندسية والأستاذ محمد نور الاستنفار والمقاومة الشعبية شرق النيل وأركان حربه ولجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية حي البركة ومنسقي اللجان الخدمات

تناول اللقاء مجمل الخدمات المقدمة للمواطن على المستوى حي البركة حيث قدم ممثل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بحي البركة تنويراً عن مجمل الخدمات واحتياجات المنطقة عمل اللجان في الفترة السابقة

من جانبه وجه المدير التنفيذي بتفعيل عمل اللجان وإحكام التنسيق مع الجهاز التنفيذي لانسياب الخدمات

وامتدح بانقا جهود اللجان الاستنفار والمقاومة الشعبية ولجان الخدمات بالحي ، ودورها الكبير في تقديم الخدمات للمواطن، كما وجه إدارة النظام الصحي برفع احتياجات المركز الصحي للمنطقة كما تبرع بصيانة الحمامات واستجاب خزان مياه ومرارح لمقر الشرطة الشعبية داعيا لخلق كما وجه الشؤون الهندسية بتوريد ردميات للمرافق الحكومية بالحي مبادرات خلاقة في جانب النظافة والعمل الاجتماعي والتعليم والصحة

وطالب المدير التنفيذي اللجان بمعرفة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القانون، منوها لحصر الاسر الضعيفة والمتعففة والاهتمام بمعاش الناس.

خرطوم نيوز