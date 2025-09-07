كرري تنظم احتفالية لتكريم الاوائل في امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة

برعايه كريمه من المدير التنفيذي لمحليه كرري الاستاذ أحمد ألمصطفي علي واشراف مدير عام التربيه والتعليم بولايه الخرطوم اقامت الاداره العامه للشؤون التعليمية ممثله في اداره الانشطه المدرسيه بالمحليه

احتفال بالطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائيه والمتوسطه بمدرسه الرياض النموذجية بنين تحت شعار.ونعم الاله علي العباد كثيره وأجلهن نجابة الأبناء.

.تحدث مدير الشؤون التعليمية فتح الرحمن حسين الرضي ممثلا عن المدير التنفيذي واكد خلال كلمته تفوق مدارس كثيره علي نطاق المحليه مثل مدرسه الشهيناب ومدرسه الفتح الابتدائيه

وكذلك اشاد ببعض المطوعين الذين عملو علي الحاق طلاب شرق النيل الذين سجلوا درجات ونافسو. مع التأكيد ان المحليهةماضيه في دعم المدارس دعم. لوجستي وتقني كماقال في كلمته في الحفل بابكر علي يحي مدير الانشطه المدرسيه

بأنهم ماضون في خطه تهدف الي أقامه اندية نشاط علي مستوي المحليه لصقل مهارات الطلاب في كل المجالات، وتخلل الحفل عدد من المشاركات. الفرديه والجماعيه والقاء الاناشيد والاغاني من مدارس الحارات ٥٥ .٧٢. واختتم الحفل بتوزيع

شهادات التكريم والجوائز الماديه.للطلاب المتفوقين علي مستوي المحليه .

