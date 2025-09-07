إنذارات حاسمة من جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات شرق النيل للمتعدين على الأراضي والمرافق العامة

أصدر جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بمحلية شرق النيل إنذارات صارمة للمخالفين والمتعدين على الأراضي والمرافق العامة في مناطق حيوية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لفرض سيادة القانون وتنظيم المظهر العام. تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات مباشرة وصارمة من والي الولاية، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا، وبإشراف مباشر من مدير عام جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، الأستاذ عبد العزيز عبد الله، ومتابعة ميدانية حثيثة من المهندس ناجي العمدة، مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات شرق النيل.شملت الإنذارات المخالفات والتعديات والعشوائيات في محيط مستشفى البان جديد، ومنطقة ود دفيعة، وميدان دار السلام المغاربة. وتتمثل هذه المخالفات في التعدي على الشوارع والميادين ومحيط المرافق الحكومية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المواطنين.وقد حدد الجهاز مهلة قانونية مدتها 72 ساعة للمخالفين لإزالة هذه التعديات طواعية، مؤكداً أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ حملات إزالة شاملة دون أي تهاون. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الولاية والمحلية على الحفاظ على الممتلكات العامة وتطبيق القانون لضمان بيئة منظمة وآمنة للمواطنين.

خرطوم نيوز