والي نهر النيل: الاهتمام بالزراعة من أولويات الحكومة بالولاية

قال والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، إن الاهتمام بالمشاريع الزراعية هو من أولويات حكومة الولاية، والتي هي في حالة سعي دائم لحل المشاكل والعقبات التي تواجه الزراعة وإيجاد الحلول لقضايا الإنتاج الزراعي، لأن الزراعة هي عمود الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوالي، لدى لقائه الأحد وفداً من مشروع كلي الزراعي بمحلية المتمة، والذي يخدم حوالي (22) قرية، بحضور وزير الزراعة بالولاية، المهندس صلاح علي محمد أحمد، أن الحكومة وقعت عقداً مع شركة زادنا لإدخال الطاقة الشمسية لتغطية أكثر من (30) مشروعاً زراعياً بالطاقات البديلة، استمراراً للإنتاجية وحفاظا على المحصولات والإنتاج البستاني من التلف.

ووجّه والي نهر النيل وزارة الزراعة وإدارة الري وشركة زادنا بالوقوف ميدانياً على مشروع كلي الزراعي ورفع الاحتياجات ووضع تكلفة لحل مشاكل المشروع.

وأعرب الوالي عن أمله أن تكون كل مشاكل مشروع كلي الزراعي وجدت الحلول اللازمة قبل بداية الموسم الشتوي.

وقدم وزير الزراعة بولاية نهر النيل، المهندس صلاح علي محمد أحمد، شرحاً عن المشاكل التي تواجه المشروع والجهود التي بذلت لحلها والاحتياجات الآنية والآجلة للمشروع.