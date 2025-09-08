اتفاق لتقديم خدمات الحزم الإضافية للتأمين الصحي بالمستشفى العسكري بمدني

أكد مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة، الدكتور الأمين حسين عمر، خلال مراسم توقيع عقد تقديم خدمة الحزم الإضافية عبر المستشفى العسكري بمدني صباح الأحد، أن انضمام المستشفى العسكري لمرافق تقديم خدمة الحزم الإضافية يجعله من الخيارات المفضلة للمرضى .

وأوضح أن الخطوة تسهم في تقديم خدمات طبية جاذبة لحملة البطاقة، مشدداً على التزام إدارته بتعزيز مستوى الخدمات الصحية وتذليل التحديات التي تواجه التوسع فيها.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتغطية السكانية، الدكتور عبد العظيم عبد الرحمن، أن الحزم الإضافية تهدف لرفع مستوى الرعاية الصحية وتوفير خيارات متعددة للمرضى، مؤكداً اهتمام رئاسة الصندوق بدعم التوسع في المرافق الصحية.