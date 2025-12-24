والي الولاية الشمالية يتفقد استديوهات إذاعة ساهرون fm99.6 صوت الشرطة السودانية بمدينة دنقلا

تفقد الفريق الركن/ عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم والي الولاية الشمالية الثلاثاء ااستديوهات إذاعة ساهرون fm99.6 صوت الشرطة السودانية بمدينة دنقلا يرافقه أعضاء حكومته و لجنة أمن الولاية ومدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية الشمالية وعدد من الإعلامين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وكان في إستقباله اللواء شرطة/ محمد علي الحسن الكودابي مدير شرطة الولاية والعميد شرطة/ عبد الله أبكر سليمان مدير إذاعة ساهرون٠

والي الولاية الشمالية في كلمته عبر إذاعة ساهرون أشاد بالدور الكبير لقوات الشرطة السودانية في معركة الكرامة مشيرا الي أن قوات الشرطة كانت في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة والأجهزة المساندة لها في كل المحاور القتالية وقدمت الشهداء والجرحي والمصابين ٠ مضيفا بأن الشرطة كانت السبب الأساسي في بقاء الدولة السودانية من خلال إستعادة الهوية السودانية وتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين مثمنا دور إذاعة ساهرون في نشر الوعي الامني والإجتماعي والثقافي بجانب تبصير المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشرطة كالجوازات والمرور والسجل ألمدني والجمارك ومستشفيات الشرطة والدفاع المدني.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح اللواء شرطة الكودابي بأن زيارة الوالي لإذاعة ساهرون تأتي في إطار إهتمامه ودعمه للعمل الإعلامي ولدوره في معركة الكرامة وتمليك المواطنين المعلومات السليمة مشيرا الي أن الزيارة كانت لها أثرا طيبا في نفوس العاملين بالإذاعة لبذل المذيد من الجهد والعطاء مشيدا بالدور الكبير لإذاعة ساهرون في إبراز مجهودات الشرطة في معركة الكرامة.

المكتب الصحفي للشرطة