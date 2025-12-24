تراجع الضنك وارتفاع الملاريا والحصبة مع تحديات الإمداد

ناقش الاجتماع الدوري رقم (121) لمركز الطوارئ الاتحادي مساء امس بالخرطوم تقارير الإدارات الدورية وأنشطتها الروتينية، حيث أشار تقرير الترصد إلى انخفاض معدلات الإصابة بحمى الضنك في الخرطوم والجزيرة مقابل ازدياد الحالات في ولايتي نهر النيل والنيل الأزرق، بينما سجلت الملاريا ارتفاعاً ملحوظاً وتجاوزت الولاية الشمالية العتبة الوبائية .

وتناول الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور الفاضل محمد محمود نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، وبحضور عدد من مديري الإدارات العامة والفرعية بالوزارة وممثلي عدد من المنظمات حضورياً وإسفيرياً تناول التهاب الكبد الفيروسي، حيث سجلت ولاية الجزيرة الأسبوع الماضي 94 حالة دون وفيات، كما أظهر التقرير تنامي حالات الحصبة في غرب كردفان لتصل إلى 200 حالة إضافة إلى تسجيل إصابات في جنوب دارفور.

أكد الاجتماع استمرار صفرية حالات الكوليرا في معظم الولايات باستثناء شمال كردفان، مع توقعات بظهور بلاغات جديدة نتيجة تدفق النازحين من شمال كردفان وشمال دارفور، الأمر الذي يستوجب الاستجابة السريعة.

كما أشار تقرير الإمداد الدوائي إلى نقص في أدوية الملاريا في عدد من الولايات من بينها الخرطوم، فيما أوضح تقرير التحصين أن استراتيجية اللامركزية لمعامل الصحة العامة في ست ولايات إضافة إلى المعمل المركزي في البحر الأحمر ستسهم في الكشف المبكر وسرعة الاستجابة لمجابهة الأوبئة.

من جانب آخر، استعرض تقرير الصحة النفسية جهود الإدارة في تقديم الدعم النفسي للمجتمعات بما في ذلك مجتمعات النازحين، مع التركيز على الأطفال ووضع خطة شاملة للصحة النفسية للمرحلة المقبلة.

سونا