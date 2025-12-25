مبردات لحفظ الأسماك.. وزير الثروة الحيوانية بنهر النيل تلتقي مندوب الفاو بالسودان

إلتقت وزير الثروة الحيوانية والمراعي بنهر النيل دكتورة نجده الزبير أرباب الثلاثاء بمندوب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) هونج يانج ببورتسودان .

حيث ناقش اللقاء العديد من الموضوعات شملت التوقيع على المشروع الصيني الذي يستهدف الصيادين بتوفير معدات صيد وشباك قانونية ومبردات لحفظ الأسماك وذلك لترقية وتطوير الثروة السمكية بالولاية .

وأكدت المنظمة على استمرار تعاونها فى توفير عدد من الحيوانات ووسائل الحركة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، كما وقعت الفاو على إتفاقية خاصة بالتطعيم تشمل توفير عدد من الأدوية العلاجية، وثلاثة أنواع من اللقاحات لكافة محليات الولاية .

وأشادت دكتورة نجده بالدعم اللامحدود الذي ظلت تقدمه منظمة الفاو لقطاع الثروة الحيوانية بالولاية وذلك لإختيارها نهر النيل ضمن الولايات الثلاثة التي سوف ينفذ فيها البرنامج الصيني الذي يستهدف الصيادين.