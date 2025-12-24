الصندوق القومي للامدادات الطبية يعلن قفل وفتح عطاء توريد رافعات شوكية وكهربائية

أُعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية قفل وفتح عطاء محدود لتوريد رافعات شوكية كهربائية ورافعات يدوية الثلاثاء بمدينة بورتسودان وذلك وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة، وبحضور الجهات المختصة وتشمل لجنة العطاء ممثلين من وزارة المالية والادارة المالية والقانونية بالصندوق.

ويأتي هذا العطاء في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، من خلال إدخال معدات حديثة تسهم في رفع الأداء وتحسين السلامة المهنية.

وأكد مقرر لجنة العطاء المهندس ايمن عبدالله ان العطاء يهدف لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ للأدوية والمستلزمات الطبية في المخازن .