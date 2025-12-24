الجزيرة تودع الفوج الأول من متحرك أسود الجزيرة لمحاور العمليات

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إن إنسان الجزيرة قدم الأنموذج في تلبية نداء التعبئة والإستنفار والإنخراط في معسكرات التدريب المتقدم .

وأعلن لدى وداع الفوج الأول من متحرك أسود الجزيرة لمحاور العمليات صباح الثلاثاء برئاسة الفرقة الأولى مشاه مساندة الولاية للمجهود الحربي حتي يتحقق الإستقرار في كل الوطن .

من جانبه أشاد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاه بوقفة مواطني الولاية وإلتفافهم خلف القوات المسلحة، ممتدحا أدوار المقاومة الشعبية والمستنفرين في دعم القوات المسلحة مطمئناً بالتقدم في محاور العمليات وإستقرار وإستباب الأمن بالولاية .