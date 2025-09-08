اتحاد السباحة يهدي فوزه في البطولة العربية لرئيس مجلس السيادة والمقاتلين في الميدان

أهدى السيد رئيس الاتحاد السوداني للألعاب المائية فوزه في البطولة العربية الرابعة للسباحة بالمغرب إلى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، وإلى الشعب السوداني الصامد الصابر، ولكل الجنود المرابطين في الثغور.

ويأتي هذا النصر في ظروف صعبة يمر بها الشعب السوداني جراء الاعتداءات الكبيرة منذ العام 2023، ليكون امتداداً للانتصارات التي حققها أبطال السودان في مختلف الجبهات العسكرية، وصمود الشباب ورجال القوات المسلحة في بابنوسة والفاشر، مؤكداً للعالم أن شعب السودان عصيّ على القهر. كما يؤكد من جهة أخرى أن شباب السودان قادرون على تحقيق الانتصارات في كل مجال، وفي أي زمان ومكان.

يذكر أن السودان شارك ببعثة قوامها 5 أشخاص: 4 لاعبين ومدرب، وتُعتبر أقل بعثة عددًا مقارنة مع بعثات بقية الدول، حيث شاركت 19 دولة بأكثر من 400 سباح، كأكبر تظاهرة عربية. حقق السودان ثلاث ميداليات ذهبية بواسطة السباح زياد سليم، بالإضافة إلى مركز رابع وخامس وسادس لبقية السباحين.

وجاء ترتيب السودان في المراكز المتقدمة، متفوقًا على دول تفوقه في الإمكانيات وعدد المشاركين.