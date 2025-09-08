الهلال الأحمر بالشمالية يقيم ورشة مفهوم الدبلوماسية الانسانية

نظم مشروع الحماية بجمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية الشمالية اليوم بدنقلا ورشة تدريبية حول مفهوم الدبلوماسية الانسانية وإستهدفت الورشة عدد 24 متطوعا ومتطوعة بوحدات محلية دنقلا الثلاث .

وخاطبت الورشة منسق مشروع الحماية بجمعية الهلال الاحمر السوداني بالولاية الشمالية الاستاذة لبنى فتح الباب، مؤكدة أن مفهوم الدبلوماسية الانسانية يعتبر مفهوما جديدا عالميا ويعنى بتوحيد جهود المؤسسات والمنظمات والجمعيات والجهات ذات الصلة بتقديم الخدمات الانسانية للمهاجرين والشرائح الضعيفة وسط المجتمع والقيام بدورها الدبلوماسي تجاه تحديد الإحتياجات الانسانية وتوصيلها للفئات المستهدفة .

واشارت الي أهمية الورشة في تمليك متطوعى مشروع الحماية ومقدمى الخدمات وموظفى جمعية الهلال الأحمر المهارات اللازمة التي تمكنهم من تقديم الخدمات الانسانية للمحتاجين .

من جانبها أكدت مشرف جمعية الهلال الأحمر السوداني بمحلية دنقلا ومشرف مشروع الحماية بالمحلية الاستاذة إخلاص محمد خلف الله، لدى مخاطبتها الورشة تميز جمعية الهلال الأحمر السوداني فى مجال الدبلوماسية الانسانية وخدمة قضايا المهاجرين فى المجالات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من المحاور .