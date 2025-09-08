مدير الشركة السودانية للأقطان المحدودة يتفقد مشروع الرائدات باقدي الزراعي بالنيل الأزرق

تفقد الدكتور عبدالله إبراهيم محمد نور، مدير الشركة السودانية للأقطان المحدودة، مشروع الرائدات باقدي الزراعي بإقليم النيل الأزرق للأقطان، ووقف على سير عمليات تأسيس مستوى الإنبات لمشروع الرائدات الزراعي.

وقال مدير الشركة السودانية للأقطان في تصريح ل(سونا) إن الهدف من زيارة مشروع الرائدات الزراعي بالنيل الأزرق هو الوقوف على مستوى تأسيس الإنبات الزراعي في المشروع. مؤكداً بأن مستويات الإنبات عالية، معتبراً بأنها ستكون نقطة تحول كبيرة في زراعة القطن في إقليم النيل الأزرق، خاصة مشروع السيدة نور الشام هارون بالنيل الأزرق.

وأوضح أن مشروع الرائدات مشروع حيوي من المتوقع أن ينتج إنتاجية كبيرة يسهم في رفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة. مبيناً أن السودان يمتلك أراضي شاسعة تصلح لزراعة القطن.

وأشار مدير الأقطان إلى أن الشركة السودانية للأقطان المحدودة ستعمل على توطين زراعة القطن في النيل الأزرق، بجانب دعم وتطوير ومعالجة كل العقبات من مدخلات زراعية وأسمدة وآليات حديثة لتنظيم مشروع الرائدات.

وأكد مدير الشركة السودانية للأقطان المحدودة أنه سيتم تنويع عدد من المحاصيل الزراعية بمشروع الرائدات. مؤكداً بأن هذا المشروع يسهم في زيادة الإنتاجية، واعتبر مشروع الرائدات من المشاريع المهمة في المنطقة. وأشاد بجهود المزارعة نور الشام هارون صاحبة مشروع الرائدات بالنيل الأزرق.