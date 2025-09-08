والي القضارف يدشن نظام التتبع الإلكتروني للحاويات بالحظيرة الجمركية بالولاية

دشن والي القضارف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، صباح الأحد، بالحظيرة الجمركية بولاية القضارف، وبحضور الأجهزة الأمنية، نظام التتبع الإلكتروني للحاويات لنظام الاسكودا العالمي عبر الإنترنت، والذي جرى تطويره وفق أحدث المعايير العالمية بالتعاون مع شركة زين للاتصالات.

وأشاد والي القضارف بالجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل الجمارك لإنجاز هذا المشروع الحيوي والكبير، مؤكدًا أن النظام يمثل خطوة متقدمة تعزز قدرات الجمارك في تسهيل التجارة وإحكام الرقابة وفق منهجية علمية وخطط طموحة، بجانب التأمين وتسهيل الإجراءات، داعيًا لضرورة استكمال كافة النواقص بالحظيرة الجمركية حتى تتم كافة عمليات الصادر من الولاية.

وأشار العميد عثمان الضو سليمان، مدير الحظيرة الجمركية بولاية القضارف، إلى تميز نظام التتبع الإلكتروني بتوفير مستويات عالية من الأمان، بجانب تقليل التكلفة وزمن التخليص الجمركي.

كما أشار إلى أن النظام يعتمد على أجهزة استقبال لرصد الإحداثيات الأرضية عبر تقنية (GPS) لتتبع الحاويات من المصدر وإلى وجهتها الأخيرة وفق رقابة دقيقة ولصيقة.