والي الجزيرة يرحب بمبادرة شركة شيكان لإنشاء مدينة طيبة تعليمية وتحويل برج شيكان بمدني لمجمع طبي

رحب الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، بمبادرة شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين في إنشاء مدينة طيبة تعليمية وتحويل برج شيكان بمدني لمجمع طبي متكامل.

وأشار الوالي، لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد بوفد من شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين برئاسة الدكتور طارق عبد السلام عمر، العضو المنتدب المدير العام للشركة، إلى ضرورة إنفاذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق أسس علمية ورؤية مستقبلية تراعي كافة المتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والسكانية.

من جانبه، كشف العضو المنتدب عن عزم إدارته لإنشاء أكبر مدينة طيبة علمية وسكنية تحتوي على كليات للطب والصيدلة والتمريض والهندسة الطبية واقتصاديات الصحة، وتحويل مجمع شيكان بمدني لمجمع طبي متكامل يوفر كل الفحوصات والتخصصات الطبية.

وأعلن أن الشركة تخطط لإنفاذ حزمة من المشاريع تستهدف أبناء الولاية بالخارج، ومشروع لصيانة السيارات التي تعرضت للسلب والنهب والتدمير من قبل مليشيا أسرة دقلو المتمردة عبر أقساط لمدة 24 شهراً ، معلناً جاهزية الشركة لدعم كافة مشاريع الولاية.