جوارديولا يعترف بندمه على رحيل لاعب من مانشستر سيتي

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأكثر قرار ندم عليه مع السيتيزنس، منذ أن تولى قيادة الفريق عام 2016.

وقال بيب، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية، إن هذا القرار تمثل في موافقته على رحيل اللاعب الإسباني خيسوس نافاس.

وانضم نافاس إلى مانشستر سيتي في يوليو/تموز 2013، وغادر في عام 2017.

ولم يتدرب نافاس مع جوارديولا سوى في أول موسم للمدرب الإسباني مع الفريق.

وسئل جوارديولا عن اللاعب الذي يعتقد أنه كان يستحق البقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول، وقال: “سأختار اسمًا بشكل واضح، خيسوس نافاس”.

وأكد جوارديولا، أن أكثر قرار ندم عليه في فترة وجوده مع مانشستر هو السماح لخيسوس نافاس بالرحيل مبكرًا، مشددًا: “كان ينبغي أن يبقى معنا لفترة أطول”.

واعتزل خيسوس نافاس، البالغ من العمر 39 عامًا، كرة القدم في الموسم الماضي

كووورة