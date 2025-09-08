«لا يُجيدون الفصحى».. ممثل سوري شهير يسخر من الفنانين المصريين: «عندهم مشكلة حقيقية» (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو للفنان السوري القدير سلوم حداد، أثار موجة واسعة من الجدل. وظهر حداد في الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بنبرة ساخرة عن طريقة نطق بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى، ملمّحًا إلى ضعف أدائهم في هذا الجانب.

وقال سلوم حداد خلال الفيديو: «قلة من الأشقاء في مصر من الممثلين هم من يستطيعون نطق الفصحى بشكل سليم ومنهم الراحلان عبدالله غيث ونور الشريف».

وخلال حديثه، أشار حداد إلى أن عددًا من الممثلين في مصر يواجهون صعوبة واضحة في نطق الحروف بشكل سليم، قائلًا: «بقية الممثلين في مصر لديهم مشكلة حقيقية مع تعطيش حرف الجيم»، ثم قلد ساخرًا طريقة نطقهم لعبارة: «وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟» وعلق قائلًا: «يا أخي لا يستقيم هذا».

تصريحات سلوم حداد أثارت ردود فعل غاضبة، حيث رأى كثيرون أن تصريحاته تطاولت على ممثلين مصريين أصحاب قامات فنية كبيرة في مصر، واعتبروها تقليلًا من قيمة الفن المصري الذي يمتلك تاريخًا عريقًا في مجال الأداء واللغة.

سلوم حداد يسخر : معظم الممثلين المصريين لايجيدون اللغة العربية الفصحى ! pic.twitter.com/1NKCmYxI6Z — syrflx (@syrflxx) September 7, 2025

المصري اليوم