كباشي يلتقي بكبار الضباط المتقاعدين بشمال كردفان

إلتقى السيد عضو مجلس السيادة – نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يرافقه نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم بالأبيض، بمجموعة من كبار الضباط المتقاعدين كانوا قد انضموا إلى صفوف المقاتلين وظلوا بها منذ اندلاع الحرب ضد مليشيا آل دقلو.

وقد قدم سيادته للحضور شكر وتقدير السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وتضحيات إلى جانب زملاءهم بالخدمة، وقد شمل الحضور كل من اللواء الركن (م) أحمد الفكي الزين، اللواء الركن (م) خليفة فضل الله دليل، اللواء الركن الفاضل بشير، العميد الركن

سامي علي بلدو، العميد الركن صلاح حسن مهدي أبوعضل، عميد ركن (م) أحمد حسن سعيد بحيري، عقيد ركن آدم هرون.