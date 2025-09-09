والي الشمالية يتعهد بتذليل العقبات التي تواجه اتحاد المرأة

تعهد والي الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، لدى لقائه بمكتبه اليوم، وفد الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية، بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الاتحاد.

وقالت رئيس الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية الشمالية، بسمات شريف، إن وفد الاتحاد بحث مع والي الشمالية ترتيب أوراق الاتحاد كمؤسسة نسوية عريقة، كما طرح لسيادته كثير من البرامج وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية.

وأشارت بسمات إلى أن هنالك عدداً من التحديات التي تواجه عمل الاتحاد، أبرزها عدم وجود مقر، مؤكدة أن هنالك مساعي لاستعادة مقره السابق بالولاية والمحليات. وقالت إن أي جسم ما لم يكن لديه مقر لا يستطيع أداء دوره بالشكل المطلوب.

وأكدت رئيس الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية الشمالية استمرار جهودهم وترتيب علاقاتهم مع شركاء العمل وجميع الجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالاتحاد يوماً بعد الآخر.