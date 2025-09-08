التعليم والتعاون الاقتصادي.. رئيس مجلس الوزراء يلتقي السفير المصري بالسودان

التقى رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، بمكتبه اليوم ببورتسودان، سفير جمهورية مصر لدى السودان، السفير هاني صلاح، بحضور المستشار هيثم عامر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السفير المصري أن اللقاء تطرق إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لجمهورية مصر العربية، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية، من أبرزها اتفاق الجانبين على صيانة جسري الحلفايا وشمبات كمنحة مقدمة من الحكومة المصرية للشعب السوداني، حيث من المتوقع أن يفرغ الوفد الفني المصري من أعمال الصيانة بأسرع ما يمكن.

وأشار السفير إلى أن المباحثات شملت مجالات التعليم والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بعقد المجلس المشترك السوداني المصري، مؤكداً رغبة الشركات المصرية في الإسهام في إعادة إعمار ما دمرته الحرب بالسودان في أسرع وقت.

كما بحث اللقاء مشروع الربط السككي بين السودان ومصر، والربط الشبكي في مجال الكهرباء، حيث اكد السفير على إدراك رئيس الوزراء على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل، جدد السفير المصري التأكيد على تطابق مواقف السودان ومصر في الدفاع عن حقوقهما المائية.