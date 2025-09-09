وزير الزراعة والري يثمن مجهودات المنظمة الدولية للتنمية الزراعية (إيفاد)

ثمن وزير الزراعة والري، أ. د. عصمت قرشي، مجهودات المنظمة الدولية للتنمية الزراعية (إيفاد)، شركاء التنمية في القطاع الزراعي والمناطق الريفية، مجهوداتها الرامية إلى تحسين سبل كسب العيش في المجتمعات الريفية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والغابات وتخفيف آثار تغير المناخ والحد من تدهور الأراضي وتعزيز التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه صباح الاثنين بمكتبه بالحجر الزراعي ببورتسودان بالمدير القطري لمنظمة إيفاد بالسودان، د. رشا عمر، والوفد المرافق لها، وبحضور وكيل وزارة الزراعة والري بالإنابة، د. فاطمة محمد أحمد رحمة، ومدير عام الإنتاج الزراعي، م. فاطمة يوسف.

أكد عصمت تطابق رؤية الوزارة والمنظمة في دعم صغار المزارعين وجمعهم في جمعيات لتقديم التمويل والدعم والتدريب والإرشاد ونقل التقانات وتطوير سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن ما يميز منظمة إيفاد اتصالها المستمر ودعمها الدائم لبرامج عمل وزارة الزراعة والري. كما شكر وثمن وزير الزراعة والري، أ. د. عصمت قرشي، مجهودات وزير المالية والاقتصاد في دفع استحقاقات ومديونيات منظمة الإيفاد لمواصلة مشاريعها في السودان.

أشارت د. فاطمة رحمة، وكيل وزارة الزراعة بالإنابة، إلى المقترح بتمويل 270 بنية مياه في برنامج الموارد الطبيعية تشمل حفائر ومحطات المياه للشرب.

من جانبها، شكرت د. رشا عمر وزارة الزراعة والري للدعم الذي يقدم للإيفاد من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروع الحالي رغم شح الموارد، وهو مشروع استدامة إدارة الموارد الطبيعية وسبل كسب العيش وإعادة العمل فيه مرة أخرى.

وثمنت مجهود الوزارة في تعجيل دفع المديونيات مع وزارة المالية. وأشارت إلى إعادة الجدولة للمشاريع بالولايات وعمل مخصصات لكل ولاية، وهي كسلا والقضارف وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل وشمال كردفان، وإعداد موازنة جديدة والعمل بشكل موسع.