والي الجزيرة يلتقي والي النيل الأبيض لتفعيل الشراكات والتوأمة
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولي والي ولاية النيل الأبيض تفعيل الشراكات والتوأمة بين الجزيرة والنيل الأبيض لخدمة إنسان الولايتين .
ولفت للروابط التاريخية والأزلية بين الولايتين وقال إن زيارة والي النيل الأبيض للجزيرة بداية لإنفاذ حزمة من المشاريع المشتركة .
من جانبه أشاد والي النيل الأبيض بالعودة السريعة لولاية الجزيرة بفضل المجهودات الجبارة التي بذلتها حكومة الولاية في إستعادة النظام الصحي وتقديم الخدمات وإستباب الأمن بصورة فاقت التوقعات والخطط والبرامج الموضوعة .
وأعلن إلتزامهم بإنفاذ الطريق القومي الرابط بين الولايتين بطول 25 كيلو متر حسب توجيهات رئيس مجلس السيادة في زيارته لقرية ود النورة، وكشف عن التنسيق بين حكومته وحكومة ولاية الجزيرة لانفاذ متبقي الطريق بطول 10 كلم ليربط الولايتين حتي جبل أولياء وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إنفاذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية بين الولايتين .
سونا