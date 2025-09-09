والي الجزيرة يلتقي والي النيل الأبيض لتفعيل الشراكات والتوأمة

وأعلن إلتزامهم بإنفاذ الطريق القومي الرابط بين الولايتين بطول 25 كيلو متر حسب توجيهات رئيس مجلس السيادة في زيارته لقرية ود النورة، وكشف عن التنسيق بين حكومته وحكومة ولاية الجزيرة لانفاذ متبقي الطريق بطول 10 كلم ليربط الولايتين حتي جبل أولياء وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إنفاذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية بين الولايتين .

سونا