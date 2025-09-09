عضو مجلس السيادة عبدالله يحى يشدّد على تفعيل دور المحكمة الدستورية وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون

أكد عضو مجلس السيادة دكتور عبدالله يحى، سعي الدولة وحرصها على فرض سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وتفعيل دور المحكمة الدستورية الذي ظل معلقاً لأكثر من أربع سنوات من أجل النهوض بالدولة ومؤسساتها وحماية حقوق المواطنين وضمان حرياتهم.

وأكد سيادته لدى لقائه بمكتبه الاثنين رئيس المحكمة الدستورية دكتور وهبي محمد مختار، دعم الدولة ومساندتها لخطة المحكمة للاضطلاع بدورها في إعمال القوانين والتشريعات وفق الأحكام الخاصة بالنزاعات القضائية والأحوال الشخصية وتطبيقها على كافة المقيمين في الدولة.

من جانبه أوضح رئيس المحكمة الدستورية أن اللقاء تناول دور المحكمة وأهميتها في إقامة دولة القانون والنهوض بالبلاد خلال هذه المرحلة المفصلية مشدداً على أهمية تطبيق القانون على كل المقيمين في الدولة.

وأوضح دكتور وهبي في تصريح صحفي أن دولة القانون تقوم على وجود دستور حقيقي بموافقة الأُمة والفصل بين السلطات فضلا عن المحكمة الدستورية التي من شأنها ضمان أن القوانين الصادرة من الدولة تتفق مع الدستور مؤكداً عدم تدخلها في أعمال السلطة القضائية بل مراقبة عمل السلطات الثلاثة لصالح الحريات والحقوق.