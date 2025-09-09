نوارة أبو محمد تؤكد دعم الدولة لمساهمات المرأة في مرحلة الإعمار وإعادة البناء

أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، دعم الدولة واهتمامها بالمرأة وتعزيز دورها لدفع جهود المساهمة في مرحلة إعادة البناء والتعمير والاستقرار والسلام.

وأضافت، لدى مخاطبتها الاثنين، ورشة العمل بعنوان “أجندة النساء السودانيات والمشاركة العادلة في إعادة بناء السودان بعد الحرب”، والتي نظمتها المجموعة الوطنية النسائية بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ومعهد دراسات المرأة بجامعة البحر الأحمر بنادي الشرطة بمدينة بورتسودان، أضافت أن المرأة أثبتت أنها ركيزة أساسية في العمل الوطني والمشاركة في وضع السياسات وإعادة مؤسسات الدولة.