سياسية

نوارة أبو محمد تؤكد دعم الدولة لمساهمات المرأة في مرحلة الإعمار وإعادة البناء

2025/09/09
nawara
د. نوارة أبومحمد
أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، دعم الدولة واهتمامها بالمرأة وتعزيز دورها لدفع جهود المساهمة في مرحلة إعادة البناء والتعمير والاستقرار والسلام.
وأضافت، لدى مخاطبتها الاثنين، ورشة العمل بعنوان “أجندة النساء السودانيات والمشاركة العادلة في إعادة بناء السودان بعد الحرب”، والتي نظمتها المجموعة الوطنية النسائية بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ومعهد دراسات المرأة بجامعة البحر الأحمر بنادي الشرطة بمدينة بورتسودان، أضافت أن المرأة أثبتت أنها ركيزة أساسية في العمل الوطني والمشاركة في وضع السياسات وإعادة مؤسسات الدولة.
وأكدت عضو السيادي أن مشاركة المرأة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ السودان هو شأن وطني.
وقدمت خلال أعمال الورشة عدد من الأوراق بمشاركة الجهات ذات الصلة.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/09