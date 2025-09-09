مدير عام البنى التحتية بالشمالية يطمئن على سير أعمال الصيانة بطريق السليم حلفا

اطمأن مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، رئيس غرفة طوارئ الخريف بالولاية الشمالية، مهندس محمد سيد أحمد فقيري، من خلال الزيارة التي قام بها الاثنين برفقة المدير التنفيذي لمحلية حلفا، الأستاذ أبو عبيدة ميرغني برهان، ومدير قوات الدفاع المدني، مقرر غرفة طوارئ الخريف، اللواء شرطة حقوقي أنور محمد علي فضل الله، ومدير الإدارة العامة للطرق والجسور، القطاع الشمالي، مهندس عبد الله فتح الرحمن، وعدد من القيادات، اطمأنوا على سير أعمال الصيانة الجارية بطريق السليم حلفا بعد تعرض أجزاء منه للتآكل والانجراف بسبب السيول والأمطار الأخيرة.

وأكد مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالشمالية، في تصريح ل(سونا)، أن الهدف من الزيارة الوقوف على سير أعمال الصيانة التي تقوم بها إدارة الطرق والجسور.

وأشار إلى أن العمل يسير بصورة طيبة، وتمت إزالة النقاط التي كانت تعيق الحركة وتشكل خطورة على المواطنين ومستخدمي الطريق.

وجدد المضي قدمًا في الخطة الاستراتيجية الخاصة بصيانة وتشييد المعابر التي تأثرت بالسيول مؤخراً، نظراً لأهمية الطريق الاقتصادية والاجتماعية. شاكراً الهيئة القومية للطرق والجسور والتزامها بتنفيذ الصيانات المطلوبة في الزمن المحدد.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للطرق والجسور، القطاع الشمالي، اكتمال أعمال الصيانة بالطريق خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن جميع الشركات العاملة في الطريق تعمل بهمة ونشاط لإكمال العمل في وقت وجيز.