السيول والأمطار تدمر 162 منزلا بقرية الدويمة الغربية بالرهد أبودكنة

وقف مدير إدارية غرب الرهد، مهند منصور، الثلاثاء، يرافقه ممثل الرعاية الاجتماعية ومنسق العون الإنساني بالمحلية وممثل جهاز الأمن والمخابرات العامة وعمدة إدارية غرب الرهد، على أوضاع المتضررين من أهالي قرية الدويمة الغربية عقب السيول والأمطار التي اجتاحت القرية مؤخراً والتي خلفت خسائر فادحة في المنازل والمزارع.

وأوضح مدير إدارية غرب الرهد، مهند منصور، أن الزيارة هدفت إلى الوقوف على أوضاع المواطنين المتأثرين بالسيول وحصر الخسائر الناجمة عنها، كاشفاً أن عدد المنازل المتضررة بلغ 162 منزلاً ، منها 150 ضرر جزئي و12 ضرر كامل، بجانب تلف ما يقارب 75 فداناً من البساتين بصورة كاملة، وبلغ عدد المزارعين المتضررين 36 مزارعاً . لافتاً إلى تضرر 16 بستاناً بمنطقتي الحقينة الجلابة وبريمة النار، وانهيار 60 منزلاً بشكل جزئي. ومناشدا وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالتدخل العاجل وتوفير التقاوي اللازمة للمزارعين المتضررين.