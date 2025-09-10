رئيس القضاء يلتقي وزير التحول الرقمي والاتصالات

التقى مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء، بمكتبه بمدينة بورتسودان، بسعادة السيد أحمد الدرديري غندور، وزير التحول الرقمي والاتصالات، بحضور عدد من ممثلي الإدارات من الجانبين، إلى جانب المهندس علي حمد العبادي، مدير السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، ومدير شركة النيل لأبحاث التقنية.

وبحث اللقاء سبل تنفيذ برامج التحول الرقمي داخل مؤسسات السلطة القضائية، حيث تم التأكيد على أهمية بدء الخطوات العملية للتنفيذ، مع الالتزام بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سبيل إنجاز المشروع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة.