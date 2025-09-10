بادي يقف على الأوضاع بمعسكرات العائدين بمحافظة باو وترتيبات العودة الطوعية

وقف الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية والترتيبات الجارية لدعم واستقرار العائدين إلى مناطقهم بقرى العودة النموذجية بمحافظة باو.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء بالأستاذ عبد الغني دقيس خليفة، محافظ محافظة باو، بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني، الأمين العام للحكومة، والأستاذ هاشم أورطة الضو، رئيس مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، والأستاذة قسمة عبد الكريم دلدوم، مفوض العون الإنساني بالإنابة.

وقال الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة، محافظ باو، إنه أطلع الحاكم على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بمعسكرات العائدين من دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، إلى جانب أوضاع العائدين إلى مناطقهم بقرى العودة الطوعية بالمحافظة، والتأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية وانتظام العمل بالموسم الزراعي، إلى جانب انتظام معدلات الأمطار بالمحافظة.

وأوضح دقيس اكتمال كافة الترتيبات لتسيير القافلة الرابعة المتجهة لقرى العائدين بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني ومفوضية العودة الطوعية للعائدين واللاجئين، والتبشير بإعادة تشغيل مصنع الإنقسنا لتركيز الكروم، إلى جانب ترحيل شركة أعمال التعدين المتقدمة لمقرها الرئيسي بمدينة جام، وذلك لتوفير المزيد من الفرص الجديدة للعمل بمواقع التعدين على مستوى المحافظة.

وأبان دقيس أن المحافظة ناشدت كافة الشركات العاملة في مجال التعدين للعودة إلى محافظة باو ومباشرة أعمالها في مجال التعدين، وكشف عن الترتيبات الجارية لاستقبال أكثر من (5) ألف عائد من دولة جنوب السودان خلال الأيام القادمة. ووجه النداء لكافة المنظمات للمساهمة في دعم العائدين بمعينات العودة والاستقرار والإنتاج بمناطقهم المختلفة.