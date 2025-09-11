تخريج دفعة جديدة من دارسي دورة الشرطة العسكرية بقطاع دنقلا العملياتي

احتفل قطاع دنقلا العملياتي بتخريج دفعة جديدة من دارسي دورة الشرطة العسكرية والبالغ عددهم 120 دارسا ودارسة.

وخاطب الاحتفال قائد قطاع دنقلا العملياتي، اللواء ركن يوسف محمد أحمد أبوشارب، مؤكداً أن الدورة الأولى للشرطة العسكرية تأتي في إطار التأهيل ورفع قدراتها.

وأشار إلى أن الشرطة العسكرية تجيء في سلم أولويات قطاع دنقلا العملياتي نظراً لأدوارها المتعاظمة في خدمة الوطن.

من جانبه، أكد مقرر اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية، اللواء أمن (م) أحمد أبوزيد، أن الشرطة العسكرية عُرفت عنها الانضباط والشجاعة والبسالة والتضحية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الدورات التدريبية والتأهيلية حتى يتم دحر التمرد.