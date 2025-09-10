تعديل حظر التجول بولاية شمال كردفان

أصدر الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف والى ولاية شمال كردفان امر طوارئ رقم (6) لسنة 2025م بشأن تعديل امر الطوارئ رقم (5) لسنة 2025م الخاص بحظر التجوال بالولاية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه

تعديل

يعدل أمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2025م والخاص بتحديد زمن حظر التجول.ليصبح حظر التجول من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً بدلاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة صباحاً فى الولاية إلا لضرورة ملحة.

العقوبات:

كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالعقوبات الآتية:

1-الغرامة مليون جنيه أو السجن مدة لا تزيد عن شهر او العقوبتين معا

2-فى حالة تكرار المخالفة الغرامة ثلاثة مليون جنيه او السجن مدة لا تزيد عن شهرين أو العقوبتين معا

ووجه والي ولاية شمال كردفان الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية بمحليات الولاية والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.

سونا