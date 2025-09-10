الفرقة السادسة مشاة تصد هجوماً عنيفاً لمليشيا التمرد على الفاشر

تمكنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، مدعومة بالقوة المشتركة والشرطة وجهاز المخابرات العامة وشباب المقاومة والإسناد والمستنفرين، من صد هجوم عنيف رقم 239 شنته مليشيا التمرد الإرهابية يوم أمس الثلاثاء على مدينة الفاشر بـ 40 مركبة قتالية ومصفحات ومشاة عبر محورين الشمالي والشمال الشرقي، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح في صفوفها.

بدأت المعركة منذ الساعة التاسعة صباحاً واستمرت حتى الرابعة مساءً، وأسفرت عن هلاك العشرات من عناصر المليشيا بينهم 5 من الطاقم الطبي، ونجاة فتاتين بأعجوبة كانتا ضمن الطاقم الطبي وإصابة آخرين، كما تم تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، فيما فر ما تبقى منهم جنوب غرب المدينة.

وأكدت الفرقة السادسة في بيانها الصحفي أن قواتها قد عادت إلي مواقعها وهي ترفع رايات النصر وسط تهليل وتكبير، وبمعنويات عالية في محور الفاشر “شنب الأسد” والفرقة السادسة مشاة.

وأضافت الفرقة أن القوات المسلحة، والقوات المساندة لها حققت خلال هذا الأسبوع ثلاثة انتصارات كاسحة أدخلت الرعب في نفوس المليشيا وزادت من انهيارها.

وتوجهت الفرقة بالدعاء للمولي عز وجل بالرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الحميدة للأسرى والمفقودين سالمين غانمين.

وطمأنت الفرقة الشعب السوداني، وأهل شمال دارفور أن قواتهم متقدمة بثبات في جميع المحاور، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها. داعية إلى ضرورة عدم الالتفات للشائعات، وأن الانتصار قادم بإذن الله.

كما أشارت الفرقة إلى استمرار الدعم الإنساني للفاشر، حيث ما زالت تكايا الفاشر تقدم الوجبات الغذائية لمواطني المدينة في مراكز الإيواء، بدعم من حكومة الولاية والمؤسسة التعاونية الوطنية، وبإشراف قيادة الفرقة السادسة مشاة، إضافة إلى مساهمات الخيرين من أبناء الوطن. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

سونا